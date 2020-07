Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, piace a tre club in Premier League. Come scrive Tuttosport, sul croato ci sono Liverpool, Chelsea e Tottenham. La dirigenza nerazzurra è pronta ad ascoltare offerte, ma non disdegnerebbe inserire il giocatore in qualche scambio. In casa Blues c'è il sogno di Conte: N'Golo Kanté.