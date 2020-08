L'Inter torna sul mercato per consolarsi dalla delusione della sconfitta in finale di Europa League. Dopo aver preso l'esterno destro marocchino Hakimi dal Borussia Dortmund via Real Madrid, il club nerazzurro sta definendo l'acquisto del centrocampista italiano Tonali dal Brescia in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro. Poi nel mirino ci sono il laterale sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri del Chelsea e il difensore centrale albanese Kumbulla dell'Hellas Verona. Sempre secondo il Corriere dello Sport, Skriniar è pronto a fargli posto per finanziare l'investimento su un centrocampista come Kantè (Chelsea) o Ndombele (Tottenham).



SOGNO MESSI - Intanto Suning della famiglia Zhang cerca altri sponsor e l'ok del governo cinese per dare l'assalto a Messi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, le concorrenti sono il Manchester City di Guardiola e Aguero e il Paris Saint-Germain di Neymar e Di Maria mentre i nerazzurri fanno leva sull'amico Lautaro. Intanto il nuovo allenatore del Barcellona, Koeman non si rassegna a perdere l'attaccante argentino: "Capisco la sua frustrazione dopo un 8-2 in Champions, ma ha ancora un anno di contratto e non vedo l'ora di lavorare con lui. Dovrò fare in modo che Messi funzioni bene all'interno della squadra e che si senta importante. È il capitano e deve finire la carriera qui, Messi è il Barcellona e il Barcellona è Messi".