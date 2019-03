Filtra ottimismo, ma ancora non è arrivata la parola fine nella telenovela legata al rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, restano alcuni aspetti della vicenda da chiarire: il bomber argentino ha rinunciato all'idea di riavere la fascia da capitano, ma vorrebbe una spiegazione pubblica dei motivi che hanno portato il club a decidere di degradarlo, cosa che invece la società non vuole concedergli. Da verificare, poi, la situazione tra Maurito e alcuni compagni di squadra - su tutti Perisic, Brozovic e Handanovic - , oltre a quello con Luciano Spalletti.