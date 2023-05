Lukaku vuole restare all'Inter, ma la sua conferma dal Chelsea è in forse. In caso di addio al centravanti belga, i nerazzurri seguono altri attaccanti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino del direttore sportivo Ausilio ci sono i nomi di Retegui (italo-argentino del Tigre), Thuram (francese in scadenza di contratto a giugno col Borussia Monchengladbach richiesto anche da Atletico Madrid, Bayern Monaco e Manchester United) e Okafor (svizzero del Salisburgo che piace pure al Milan).