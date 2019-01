Francisco Trincao è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Il Corriere della Sera rivela che il club bianconero ha proposto 15 milioni (2 per il prestito e 13 per il riscatto) per il portoghesse classe 1999 del Braga, che potrebbe arrivare subito e giocare i primi sei mesi nella Squadra B. Superata l'offerta dell'Inter, che ha messo sul piatto 10 milioni per l'acquisto a titolo definitivo la prossima estate.