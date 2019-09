Se l’Inter ha vinto il derby è anche merito di Antonio Conte. Il tecnico salentino, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non ha sbagliato nessuna mossa nella preparazione al match.



“Conte ha azzeccato tutto: D’Ambrosio a sostegno di Godin per contenere la sorpresa Leao, poi, dopo il vantaggio, Politano e Candreva (un legno a testa) per chiudere il conto. La solida identità tattica e l’impermeabilità difensiva sono le basi su cui l’Inter può poggiare per aggiungere ciò che manca, specie in avanti”.