Fra i giocatori che più di altri potrebbero lasciare l’Inter a fine stagione, c’è Perisic. Il croato non sta rendendo. Dopo il Mondiale sembra aver perso smalto e motivazioni; durante la trasferta a Londra per la gara col Tottenham ha ammesso di sognare un’esperienza in Premier. Il Manchester United lo voleva, ma su di lui ci sono anche altri club inglesi, così come Bayern Monaco e Atletico Madrid. L’Inter da Perisic si aspetta molto da qui a maggio ma, sempre secondo Tuttosport, il suo nome potrebbe essere in cima alla lista dei partenti di Marotta. Di sicuro ci vorrà un’inversione di rotta nel rendimento, perché l’Inter valuta il vicecampione del mondo 50 milioni e oggi Perisic è lontano dal valere tale cifra.