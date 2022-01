Se ne va Conte? E noi prendiamo Inzaghi. Lukaku fa le valigie? Dentro Dzeko più Correa. Impossibile trovarlo impreparato. Non lo è stato neanche con l'improvviso malore di Eriksen: c'era quel Calhanoglu che non rinnovava con il Milan e tac, si è inserito e l'ha portato in nerazzurro.: bloccato Onana che arriverà a zero dall'Ajax, l'Inter è in pole per Bremer del Torino.- Tanto lavoro per il mercato in entrata, senza mai perdere di vista i rinnovi: Barella, Lautaro, Dimarco, Bastoni... Ora è vicino quello di Brozovic e si sta trattando per quello di Perisic.Tutto fatto per questo poker di rinnovi, firmeranno per altri quattro anni all'Inter.- Un segno importante di continuità da parte del club, soddisfatto di questa struttura societaria che sta mettendo le basi per un futuro da protagonisti. Tra i pensieri di Zhang c'è un altro, importante rinnovo: quello di Simone Inzaghi, l'allenatore che qualche giorno fa ha conquistato la Supercoppa italiana e del quale i. Zhang ci tiene a incontrare personalmente Inzaghi, per iniziare una vera e propria trattativa che dovrebbe partire non prima di primavera. Intanto però ci sono quattro rinnovi per i quali è già tutto fatto: Marotta, Ausilio, Baccin e Antonello; Inter che vince non si cambia.