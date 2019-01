Il sogno estivo che torna a essere obiettivo. L'Inter, per la prossima estate, punta con forza su Luka Modric, Pallone d'oro e numero 10 del Real Madrid. Il croato, che ha un ottimo rapporto con Perisic, Brozovic e Vrsaljko, è stato vicino ai nerazzurri lo scorso agosto, dopo il Mondiale chiuso al secondo posto: ora Ausilio, questa volta in coppia con Marotta, vuole affondare il colpo decisivo.



SEGNALI DALLA SPAGNA - Come scrive il Corriere dello Sport, dalla Spagna arrivano segnali positivi circa la cessione dell'ex Tottenham: il rinnovo di contratto del giocatore, in scadenza nel 2020, non è stato affrontato, con il Real Madrid che, per quel ruolo, ha messo gli occhi su Christian Eriksen, obiettivo numero uno per il centrocampo.



NON SOLO GODIN - La società nerazzurra, quindi, dopo Diego Godin, a un passo, è andrà con forza sul croato: i contatti con l'entourage sono sempre vivi, si aspetta la prima mossa del Real con Eriksen. Dopo di che, è pronto l'assalto: Marotta inizia a tessere la tela. Congedatosi dalla Juve con il colpo Ronaldo, il suo primo mercato estivo nerazzurro può ripartire sempre dal Real Madrid.