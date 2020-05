L'Inter rivoluzionerà l'attacco e questo significherà giocare l'ultima parte di stagione con tre calciatori in partenza nel reparto offensivo. una situazione che responsabilizzerà ancora di più Lukaku, scrive la Gazzetta dello Sport, dato che il belga è l'unico certo della permanenza.



“Tre partenze in un colpo, la necessità di prendersi ancora una volta tutte le responsabilità: ma Big Rom sa che non resterà solo a lungo. L’opera di persuasione di Mertens non è servita, però Werner è il primo in lista come sostituto di Lautaro e Cavani è l’altro nome-bomba che può scaldare il mercato nerazzurro. Al di là di chi saranno i compagni d’attacco, l’Inter con Romelu ha già le spalle belle larghe. Come si è capito benissimo nella prima stagione in maglia nerazzurra del numero 9 belga”.