Rispondere alla Juve e riprendersi la vetta della Serie A. Con questi due obiettivi, l'Inter torna in campo, stasera alle 20:45, quando a San Siro ospiterà l'Udinese nell'anticipo serale della quindicesima giornata. I nerazzurri arrivano dalla vittoria al Maradona sul Napoli, i bianconeri di Cioffi dal 3-3 contro il Verona. Inzaghi ha gli uomini contati in difesa e sulle fasce ma punta sulla conferma della coppia Thuram-Lautaro Martinez, prima di rituffarsi nella Champions League dove, con la Real Sociedad, dovrà conquistarsi il primo posto del gruppo.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.



UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Pérez, Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.



DOVE VEDERLA - Inter-Udinese di sabato sera alle 20:45 sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e Sky in TV. Per gli abbonati satellitari ci si deve collegare ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).