Il big match della domenica di Serie A è. I nerazzurri cercano la svolta dopo tre sconfitte nelle ultime due partite di campionato, tre nelle ultime quattro; arriva dallo 0-3 col Torino e cerca la vittoria per provare ad agganciare la zona Europa. La squadra di Pioli ha vinto le ultime due partite in campionato contro Fiorentina e Frosinone, nel mezzo il ko in Champions contro il Borussia Dortmund.- Nei nerazzurri indisponibile Toloi, al centro della difesa a quattro dovrebbero esserci Scalvini e Djimsiti con Zappacosta - favorito su Holm - e Ruggeri sulle fasce.con Ederson e de Roon. Koopmeiners qualche metro pià avanti insieme a Lookman e uno tra De Ketelaere e Muriel.- Nel Milan un solo dubbio per Pioli: è corsa a tre a centrocampo tra Musah, Adli e Krunic con il primo favorito sugli altri., con Florenzi a sinistra. Semaforo verde per Chukwueze sulla trequarti insieme a Loftus-Cheek e Pulisic. In settimana Pioli aveva provato anche Romero largo a destra ma l'argentino va verso la panchina. Al centro dell'attacco torna Olivier Giroud dopo i due turni di squalifica.: Musso; Zappacosta, Scalvini, Djimsiti, Ruggeri; Ederson, de Roon, Pasalic; Koopmeiners, de Ketelaere; Lookman.: Gasperini.: Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.: Pioli.