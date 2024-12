Inter-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(giovedì 19 dicembre con calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia. I nerazzurri sono reduci dalla roboante vittoria per 6-0 sul campo della Lazio nel posticipo della 16esima giornata di campionato in Serie A, invece i friulani hanno perso 3-1 in casa rimontati dal Napoli.A San Siro arbitra Massimi, assistito da Bresmes e Di Iorio con Colombo quarto uomo, Ghersini e Paganessi al Var. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va subito ai calci di rigore senza tempi supplementari. Chi passa il turno ai quarti trova la Lazio, che ha eliminato il Napoli. Lunedì prossimo in campionato l'Udinese fa visita alla Fiorentina, mentre l'Inter riceve il Como.

Partita: Inter-Udinese.

Data: giovedì 19 dicembre 2024.

Orario: 21:00.

Canale tv: Italia 1.

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.

Tutte le informazioni su Inter-Udinese: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.: Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. All.: Simone Inzaghi.: Sava; Kabasele, Bijol, Touré; Rui Modesto, Atta, Ekkelenkamp, Abankwah, Kamara; Iker Bravo, Brenner. All.: Kosta Runjaic.

Entrambi gli allenatori fanno ampiamente ricorso al turnover.Per far rifiatare de Vrij al centro della difesa gioca Bisseck, con Palacios che scalpita dalla panchina. Riposo in vista anche per tutti i centrocampisti (forse fatta eccezione per Calhanoglu, in ballottaggio con Asllani) e gli attaccanti titolari. Dall'altra parte Runjaic annuncia le assenze di Zarraga, Payero e Lovric., probabilmente dalla panchina.- La sfida tra Inter e Udinese viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Mediaset: il canale di riferimento è Italia 1, numero 6 del digitale terrestre e 106 del decoder Sky.

- Inter-Udinese è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset: gli utenti potranno assistere alla diretta della partita sull'app Mediaset Infinity o sul sito sportmediaset sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e su pc o notebook.- La telecronaca di Inter-Udinese è affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Massimo Paganin. Studio condotto da Monica Bertini con Sandro Sabatini, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.