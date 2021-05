Al 36' di Inter-Udinese Stefano Sensi si accascia a terra. Trema Antonio Conte ma anche, e soprattutto, Roberto Mancini con la testa già proiettata all'Europeo: il centrocampista nerazzurro ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro dopo uno stop non perfetto, finendo a terra con Lautaro vicino a lui che si è subito girato verso la panchina facendo segno che della necessità di una fasciatura. Ma non basta, perché Conte decide di richiamarlo e al suo posto inserisce Christian Eriksen. Ora si attendono novità sulle condizioni di Sensi, soprattutto in ottica Europeo.