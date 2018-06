Nuovo accordo commerciale per l'Inter: nei prossimi giorni sarà ufficializzato un nuovo accordo tra il club nerazzurro e la Foshan Monalisa Tiles, azienda cinese leader nazionale nel settore della produzione di ceramiche e piastrelle (100 miliardi di yuan l'anno), nata nel 1992 e che può vantare ad oggi 1700 dipendenti, 7 aziende sussidiarie completamente controllate, oltre 3000 negozi monomarca all'ombra della Grande Muraglia e 400 all'estero. L'accordo sarà presentato il prossimo 11 giugno, alla presenza di un testimonial d'eccezione: sarà infatti ospite Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, che si recherà nella provincia di Guangdong, dove è la sede di Monalisa Tiles, per la cerimonia.