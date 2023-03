L'Inter perde per infortunio Alessandro Bastoni. Il difensore italiano si era fermato per un problema alla coscia sinistra nel corso del secondo tempo della sfida pareggiata contro il Porto ma che è valsa l'accesso ai questi di finale di Champions League. L'ex Atalanta si era accasciato a terra chiedendo il cambio dopo l'intervento dei sanitari e oggi si è sottoposto alle visite mediche di rito presso l'istituto Humanitas di Rozzano che non hanno portato buone notizie per Simone Inzaghi.



C'È LESIONE - I test clinici hanno infatti confermato che Bastoni ha accusato una distrazione ai flessori della coscia sinistra e le sue condizioni saranno rivalutato la prossima settimana durante la sosta per le nazionali. Di fatto con questa lesione, Bastoni salterà sicuramente la sfida di domenica sera contro la Juve.



IL COMUNICATO - Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana.