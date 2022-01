L'Inter annuncia la chiusura del bond da 415 milioni di euro, con un tasso d'interesse al 6,75% e quotato alla Borsa del Lussemburgo. L'operazione finanziaria è stata gestita con Rothschild come financial advsor e con Goldman Sachs come global coordinator e bookrunner.



L'amministratore delegato del club nerazzurro, Alessandro Antonello ha commentato: "Siamo soddisfatti per l'esito dell'operazione di sottoscrizione del bond di 415 milioni di euro che va a sostituire l'attuale bond a scadenza al 2022 mantenendo invariata la posizione debitoria del club. L'emissione ha registrato una domanda ben superiore all’offerta a testimonianza dell'apprezzamento e della fiducia da parte del mercato sulla solidità del progetto societario. Questo nonostante le turbolenze registrate nelle ultime settimane dai mercati finanziari e la perdurante incertezza legata all'attuale scenario pandemico ancora in evoluzione".



IL COMUNICATO - Inter Media and Communication SpA annuncia di aver prezzato con successo un’offerta istituzionale sottoscritta in eccesso di 415,0 milioni di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes al 6,750% con scadenza 2027 a un prezzo di emissione del 100,00%. L’emissione e il regolamento delle Obbligazioni dovrebbero avvenire il 9 febbraio 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.

È stata presentata richiesta per la quotazione dei Titoli presso il mercato Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo. I proventi delle Obbligazioni saranno utilizzati per riscattare i titoli garantiti senior in circolazione dell’Emittente con scadenza 2022, per rimborsare la linea di credito revolving dell’Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese.