| GRAZIE!



Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto.

Ad @AchrafHakimi vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale.



https://t.co/w7GBeQt3nW pic.twitter.com/bikoIG5Kx7 — Inter (@Inter) July 6, 2021

#WelcomeAchraf



Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’@AchrafHakimi.

Le latéral droit marocain de 22 ans, qui possède également la nationalité espagnole, a signé un contrat de cinq ans et est lié au club jusqu’au 30 juin 2026.



#WeAreParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2021

Ora è tutto nero su bianco:. Il club parigino ha annunciato con un video sui social l'ingaggio dell'esterno marocchino, che firma un contratto quinquennale da 8 milioni di euro più due di bonus a stagione. Per i nerazzurri 60 milioni cash più 8 milioni di bonus.- FC Internazionale Milano comunica la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain FC: l'esterno classe 1998 si trasferisce a titolo definitivo al club francese. Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto. Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale.- Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo nella propria rosa di Achraf Hakimi. Il 22enne terzino destro marocchino, che ha anche nazionalità spagnola, ha firmato un contratto quinquennale ed è legato al club fino al 30 giugno 2026. Nato a Madrid, Achraf Hakimi è entrato nel settore giovanile del Real Madrid all'età di 7 anni, nel 2006. Il giocatore ha giocato con la squadra U19 nella UEFA Youth League dal 2015 (16 partite, 1 gol) poi è passato al Real Madrid Castilla (3° spagnolo divisione) durante la stagione 2016-2017 (28 partite, 1 gol).Il terzino destro ha fatto le sue prime apparizioni con la prima squadra la stagione successiva, vincendo la UEFA Champions League e la Coppa del Mondo per Club FIFA.Achraf Hakimi viene poi prestato per due stagioni al Borussia Dortmund dove impreziosisce il suo record con una Supercoppa tedesca (2019). Nel 2020 si è trasferito all'Inter, con la quale è diventato campione d'Italia partecipando a 37 partite di Serie A (7 gol, 10 assist).Nazionale marocchino dal 2016, Achraf Hakimi ha 36 presenze (4 gol, 6 assist) con gli Atlas Lions. Partecipa in particolare alla Coppa del Mondo 2018 con la sua squadra nazionale.- "Mi sento molto orgoglioso oggi. Dopo le mie esperienze in Spagna, Germania e Italia, il Paris Saint-Germain mi offre l'opportunità di scoprire un nuovo campionato sotto i colori di uno dei club più prestigiosi del mondo. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e sentire lo straordinario fervore che regna al Parco dei Principi. Condivido le stesse altissime ambizioni con lo staff e i giocatori e farò di tutto per dare al mio club ciò che si aspetta da me".- "Siamo felici di accogliere oggi Achraf Hakimi a Parigi. L'ingaggio di un giocatore di questa statura mostra il livello delle nostre ambizioni. Continuiamo a costruire qualcosa di molto speciale. Achraf ha solo 22 anni, ma si è già affermato come uno dei migliori terzini del mondo del calcio, e questo è lo standard che ci siamo dati al club. So che Achraf avrà una carriera fantastica con noi e l'intero club gli augura ogni successo sotto i nostri colori".