A caccia del riscatto.Il risentimento muscolare agli adduttori accusato a inizio giugno, che l'ha obbligato a saltare gli Europei, è quasi alle spalle, l'ex Sassuolo ha voglia di ripartire, sa che questa deve essere la stagione della svolta. Prima di tutto dal punto di vista fisico: dal 19 giugno 2020, quando si fermò per un infortunio al bicipite femorale, è stato infatti vittima di continui problemi di natura muscolare.per un totale di soli 635 minuti. Per diventare titolare deve stare bene, ha bisogno di continuità.Sensi, legato all'Inter da un contratto in scadenza nel 2024 da 2 milioni di euro netti a stagione,La proposta della Fiorentina, che ha bussato alla sua porta nelle ultime settimane, è stata gentilmente respinta, per il centrocampista esploso con la maglia del Cesena quella nerazzurra è la giusta dimensione. Per sognare in grande.Per questo ha detto al suo agente di non fare altre valutazioni, a differenza dell'Inter, che ha altri piani.. Per Inzaghi non è indispensabile, se dovesse arrivare una proposta vicina ai 20 milioni di euro verrà presa in considerazione. Un altro scenario credibile, soprattutto in quest'epoca di ristrettezza economica, è la possibilità di inserire il suo cartellino in uno scambio. L'obiettivo è quello di trovargli una nuova sistemazione, proprio quello che Sensi non vuole.