Per l'Inter è arrivato il momento dell'ultima partita del 2022, che sarà anche l'ultimo test prima della ripresa del campionato del 4 gennaio, quando i nerazzurro saranno impegnati a San Siro nel big match con il Napoli. Domani la squadra di Simone Inzaghi affronterà in amichevole il Sassuolo di Alessio Dionisi al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il match è in programma alle ore 17.



Di seguito l'elenco dei convocati dell'Inter, fra i quali non figurano ancora Brozovic e De Vrij, oltre ovviamente a Lautaro Martinez. Torna invece Dumfries.



Portieri: Handanovic, Onana, Brazao.

Difensori: Skriniar, D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni, Fontanarosa, Dimarco, Gosens, Dumfries, Darmian, Bellanova, Zanotti.

Centrocampisti: Asllani, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Lukaku, Correa, Carboni, Stankovic, Curatolo.