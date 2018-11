Brutte notizie per l'Inter e Luciano Spalletti. Già costretto a fare a meno di Vrsaljko e con Asamoah non in perfette condizioni, l'allenatore nerazzurro deve fare i conti con l'infortunio di un altro terzino, Dalbert. Il brasiliano ex Nizza ha avuto un problema al polpaccio in allenamento ed è stato sottoposto a esami. Dovrebbe restare ai box per almeno tre settimane.



IL COMUNICATO - Ecco il report ufficiale del club sulle sue condizioni: "L'esterno brasiliano Dalbert si è sottoposto a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di un problema riscontrato in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Le condizioni di Dalbert saranno rivalutate la prossima settimana".