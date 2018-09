@miranda023 non sarà precauzionalmente a disposizione di #Spalletti per #InterFiorentina a causa di un’infiammazione alla caviglia sinistra. Il brasiliano ha lasciato il ritiro prima della partenza della squadra e sarà valutato giorno dopo giorno #FCIM — Inter (@Inter) 25 settembre 2018

, che inizialmente era stato convocato per la sfida che vedrà l'Inter affrontare la Fiorentina non è a disposizione diIl club nerazzurro ha ufficializzato che il centrale brasiliano non andrà neanche in panchina perchè ha subito un problema infiammatorio alla caviglia sinistra. Miranda non ha seguito la squadra verso lo stadio e sarà valutato di giorno in giorno.