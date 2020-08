Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Borussia Monchengladbach. Ad annunciare l'ufficialità dell'operazione che vi stiamo raccontando da giorni è il club tedesco attraverso un comunicato sul sito ufficiale: "Il Borussia ha ingaggiato Valentino Lazaro con un contratto di prestito di un anno dall'Inter, finalista di Europa League". Il ds Max Eberl ha commentato così il nuovo acquisto: "Siamo molto felici che la trattativa si sia conclusa in modo positivo e il giocatore abbia scelto il Borussia. E' molto duttile e con le sue caratteristiche darà ancora più qualità e profondità alla squadra.



L'ADDIO - Rientrato dal prestito al Newcastle col quale ha totalizzato 13 presenze e un gol nella seconda parte di stagione, Lazaro non rientrava nei piani dell'Inter che a destra si è rinforzata con l'arrivo di Achraf Hakimi oltre alla conferma di Antonio Candreva. L'esterno austriaco torna così in Bundesliga dove ha già giocato con l'Hertha Berlino.