La testa è totalmente, unicamente alla finale. Ma poi sarà tempo di accelerare da subito per costruire la, questa la sensazione che filtra con forza dall'ambiente nerazzurro mai così elettrico alla vigilia della notte di Colonia con l'ultimo atto dell'Europa League. La convinzione di poter aprire un ciclo importante, lache è apparso decisamente più conciliante nelle ultime uscite e poi sarà l'ora dei rinforzi. Dopo Hakimi e Sanchez, certamente un inizio tutt'altro che scontato.- La priorità andrà a chiudere l'operazionecol Brescia dopo aver raggiunto da mesi l'accordo col giocatore, c'è da trattare con Cellino ma l'Inter vuole stringere, non c'è più tempo da perdere. Per settembre si proverà a definire anche l'intesa col Verona perdopo aver strappato anche in questo caso la preferenza del giocatore. Conte pretenderà anche colpi di livello più alto,; intanto la scelta per la fascia sinistra è di andare dritti sucol Chelsea che deve vendere un terzino per acquistarne un altro come richiesto da Lampard, dunque la direzione è chiara, trattare coi Blues sulla formula. Mentre filtrano smentite su ogni ipotesi legata alla partenza diche non trovano riscontri: nessuna possibilità che lasci l'Inter, inavvicinabile tanto che i top club lo sanno, trattative o richieste non ce ne sono.