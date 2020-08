C’eravamo tanto “odiati”, o poco ci è mancato. Di sicuro non si sono mai amati e non hanno neanche mai finto di farlo., che da noti salotti televisivi aveva preso a parlare dei problemi milanesi del croato. Perisic, ovviamente, non aveva apprezzato le pubbliche esposizioni della signora Icardi e ad Appiano Gentile si narra che lo abbia fatto presente all’attaccante con parole poco rassicuranti. Ma sono voci mai sfociate in conferma.Sta di fatto che poiAnche in prestito gratuito. L’amministratore delegato non ha avuto dubbi nel riconoscere entrambi i calciatori come “nocivi” al nuovo corso e, tattici, tecnici, e di natura caratteriale. Così Icardi ha preso la via per Parigi, mentre Perisic quella verso Monaco di Baviera.Uno al Bayern e l’altro al PSG, a circa 850 km di distanza, quanto basta per sopire i contrasti. Ma si sa, il destino è beffardo e, neanche a dirlo, si è divertito a farli ritrovare sullo stesso terreno di gioco. Questa volta da avversari e, come se non bastasse, in finale di Champions.(e a fine stagione potrebbe tornare indietro), mentre quella con Icardi è una storia ormai chiusa.Insomma, domenica 23 agosto a Lisbona, i due “nemici” giurati saranno accompagnati da motivazioni extra.Impossibile sapere chi alla fine avrà la meglio, ma intanto i tifosi nerazzurri sui sociali non sembrano avere molte indecisioni in merito., a Milano non hanno mai digerito le bizze dell’ex capitano, né le ciarle della sua debordante moglie.