Nulla di grave e Borja Valero può mettere nel mirino la fondamentale sfida che sabato vedrà l'Inter affrontare la Roma. Il centrocampista spagnolo si era fermato per un problema muscolare nel corso della gara che ha visto i nerazzurri vincere in trasferta col Frosinone. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno però escluso lesioni e ora, in vista della Roma, l'ex Fiorentina sarà tenuto a riposo e rivalutato giorno dopo giorno con la speranza per Spalletti di averlo in campo dal primo minuto.



Il comunicato:

Esami clinici e strumentali per Borja Valero all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno dato esito negativo per lesioni muscolari. Oggi riposo per il centrocampista spagnolo che sarà valutato giorno per giorno.