, esibendo il QR Code in formato elettronico agli ingressi.di sabato 21 agosto (calcio d'inizio alle ore 18.30). I tagliandi non saranno cedibili a terzi.La prima fase di vendita, partita alle ore 11 di oggi e fino alla mezzanotte di mercoledì 11 agosto, è dedicata solo agli abbonati della stagione 2019/2020. I quali possono acquistare fino a 4 biglietti (purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati alla stagione 2019/2020) nel settore occupato allora ed eventuali altri settori messi da subito a disposizione. Agli abbonati del secondo anello verde (Curva Nord) sarà riservato anche il terzo anello verde.La seconda fase di vendita inizierà alle ore 11 di giovedì 12 agosto: gli abbonati che non hanno acquistato nel corso della prima fase potranno acquistare i posti residui, in qualsiasi settore dello stadio disponibili, fino alla mezzanotte di giovedì 12 agosto. Il secondo e terzo anello verde continueranno a essere riservati agli abbonati 2019/2020 del secondo anello verde (Curva Nord).La terza fase di vendita inizierà alle ore 11 di venerdì 13 agosto: agli abbonati che non hanno acquistato nel corso delle prime due fasi si aggiungeranno i soci Inter Club che avranno rinnovato il tesseramento alla stagione 2021/2022 e che potranno acquistare fino alla mezzanotte di domenica 15 agosto un biglietto per sé stessi e per fino a massimo altri tre soci Inter Club attivi.L'eventuale fase di vendita libera prenderà il via alle ore 11 di martedì 17 agosto per i posti eventualmente residui.Per poter regolare l'afflusso allo stadio gli ingressi saranno vincolati, ovvero si potrà accedere solo ed esclusivamente dai Gate indicati sopra al biglietto.Poltroncina primo anello rosso centrale (P-R) € 135Poltroncina primo anello rosso (O-S) € 105Poltroncina primo anello rosso (N-T) € 95Primo anello rosso (A-B-L-M-H-I-V-Z) € 75Primo anello rosso laterale € 59.9Tribuna primo anello arancio centrale € 89.9Tribuna primo anello arancio € 75Poltroncina primo anello arancio centrale X € 79.9Poltroncina primo anello arancio centrale (161-159) € 65Poltroncina primo anello arancio (163-157) € 49.9Primo anello arancio (155-156-165-166) € 39Primo anello arancio laterale lato blu € 29.9Primo anello arancio laterale family € 29.9Primo anello verde € 24Primo anello blu € 24Secondo anello rosso € 27Secondo anello rosso centrale € 29.9Secondo anello arancio € 25Secondo anello arancio centrale € 28Secondo anello verde € 19.9Secondo anello blu € 21Terzo anello rosso € 18Terzo anello rosso centrale € 21Terzo anello verde € 18.