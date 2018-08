L'Inter e RDS hanno ufficializzato la nuova partnership. Il club nerazzurro ha diramato sul sito un comunicato: "FC Internazionale Milano e RDS 100% Grandi Successi sono lieti di annunciare l'accordo di partnership grazie al quale l'emittente diventa la nuova Official Radio del club nerazzurro. Sport ed entertainment sono alla base di una partnership nuova che vedrà Inter e RDS collaborare attivamente in molti momenti della stagione, in un accordo capace di generare molteplici opportunità commerciali e comunicative, oltre che di coinvolgere una fanbase sempre più grande ed appassionata.



"Si tratta di una partnership che consideriamo importante e strategica - ha dichiarato Giorgio Brambilla, Sales and Partnership Management Director dell'Inter - capace di valorizzare la dimensione nazionale ed internazionale dei due brand. Insieme ad RDS organizzeremo numerosi momenti di intrattenimento, a partire da ogni gara casalinga dell'Inter.



Il progetto music and sport entertainment di RDS e Inter prevede intrattenimento e grande musica prepartita, un cerimoniale rinnovato al ritmo delle playlist RDS, oltre alla presenza dell'emittente Discoradio all'interno del village di San Siro, con giochi ed attività coinvolgenti per i tifosi".



Un'interazione costante tra campo e spalti con il fil rouge della musica al quale si uniscono contenuti video e digitali per raccontare le emozioni del Club. Inoltre i due partner sorprenderanno ascoltatori e tifosi durante l'anno, con l'organizzazione di eventi sul territorio.



Massimiliano Montefusco, General Manager dell'emittente radiofonica ha commentato l'accordo: "Lo stadio Meazza ritorna ad essere per noi prestigioso palcoscenico poiché, dopo i pre-show dei concerti dei grandi artisti della musica italiana Vasco Rossi, Jovanotti, Negramaro, RDS sarà protagonista dei momenti carichi di emozioni che accompagneranno i match dell'Inter. Il format Sport & Entertainment di RDS è il contributo a chi ama vivere con passione lo stadio e trascorrere piacevolmente anche i momenti che portano al fischio di inizio del match, sia presso il village che in campo".