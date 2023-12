Le condizioni di Stefan De Vrij e Denzel Dumfries — Inter (@Inter) December 5, 2023

Si fermano. Gli esami hanno evidenziato deiper i due difensori dell', agliper il primo eper il secondo, problemi rimediati nel corso dell'ultima sfida contro il Napoli al Maradona: come comunica il club nerazzurro, entrambi i giocatori saranno rivalutati la prossima settimana e dunque salteranno certamente il prossimo impegno con l'(sabato 9 dicembre, ore 20.45) e quello con lain Champions League (martedì 12 dicembre, ore 21), ma con ogni probabilità anche i seguenti match con Lazio (17 dicembre, ore 20.45) e Bologna in Coppa Italia (20 dicembre, ore 21). I tempi di recupero infatti sono stimabili in 15-20 giorni, dunque il rientro potrebbe arrivare negli ultimi due impegni del 2023 contro Lecce (23 dicembre, ore 18) e Genoa (29 dicembre, ore 20.45)IL COMUNICATO - Stefan De Vrij e Denzel Dumfries si sono sottoposti questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, dopo gli infortuni di domenica sera nella gara contro il Napoli. Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il difensore olandese. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l'esterno olandese. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nella prossima settimana.