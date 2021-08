Gabriel Brazao, tornato all'Inter dopo il prestito al Real Oviedo, si ferma per un brutto infortunio: come comunica il club nerazzurro, il portiere ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La nota:



Gabriel Brazão si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro verificatosi nell'allenamento di lunedì.



Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico.