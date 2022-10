Il ritorno con gol colè stato un regalo quasi insperato perlo ha aspettato a lungo per colpa di quell'infortunio alla coscia rivelatosi poi molto più serio del previsto, ma dopo il ritorno in Champions con gol e i 22 minuti contati e non proprio entusiasmanti contro la Sampdoria, ora è arrivato il momento della svolta e di riprendersi definitivamente l'Inter.lo ha fatto a parole già in estate, lo ha fatto ancora più platealmente dopo il gol del 4-0 contro il Viktoria Plzen. La curva non c'era contro la Sampdoria (per la nota vicenda legata alla morte del capo ultras Boiocchi) quando Big Rompur non brillando nei minuti concessigli da un Inzaghi che ha annunciato che "Dovrà gestire il graudale aumento del minutaggio".Lukaku scalpita non solo perché ha voglia di dimostrare sul campo di essere tornato al 100%, ma anche perché da qui a fine stagione il centravanti non si gioca soltanto il perdono della Nord (gli altri tifosi in realtà lo hanno già ampiamente perdonato), mae con i Blues si dovrà trattare per la rincoferma dell'operazione o per una formula diversa. L'infortunio è ormai definitivamente alle spalle. Fra, non due gare da niente, Lukaku dovrà ora riprendersi un posto da titolare (perso ad agosto) e la stima dei tifosi più critici.