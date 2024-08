Inter, ufficiale Valentin Carboni al Marsiglia: comunicato e cifre dell'affare

Calciomercato

. L'Inter ha annunciato attraverso una nota ufficiale la cessione dell'argentino classe 2005, che si trasferisce agli ordini di Roberto De Zerbi. Dopo aver rinnovato il contratto con il club nerazzurro fino al 2029, Carboni è volato lunedì in Francia per sostenere le visite mediche e firmare l'accordo che lo legherà al Marsiglia."FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione".

Valentin Carboni si trasferisce dall'Inter al Marsiglia in prestito oneroso a 1 milioni di euro con diritto riscatto a 36 milioni più bonus e contro-riscatto in favore dell'Inter per 40 milioni di euro. Al club nerazzurro spetta dunque l'ultima parola sul futuro del classe 2005, con il club nerazzurro che avrà la possibilità di decidere in 10 giorni se far valere l'opzione di contro-riscatto oppure lasciare Carboni al Marsiglia se il club transalpino dovesse decidere di versare i 36 milioni previsti dall'accordo per acquistarne il cartellino.

Carboni, autore di 2 gol e 4 assist nell’ultima stagione con la maglia del Monza e in campo anche con l’Argentina in occasione della Copa America vinta a luglio negli Stati Uniti, indosserà la maglia numero 7 del Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi.In caso di riscatto, Valentin Carboni diventerebbe il secondo Under 20 più pagato nella storia della Ligue 1 dopo Kylian Mbappé. L’argentino sarebbe inoltre l’acquisto più oneroso della storia del Marsiglia, superando Vitinha.