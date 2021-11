Prendere o lasciare: resa dei conti tra l'Inter e Marcelo Brozovic. Entro l'inizio del nuovo anno solare il club nerazzurro vuole definire (in un modo o nell'altro) la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 del centrocampista croato, cercato dall'Atletico Madrid di Simeone e dal Paris Saint-Germain di Leonardo. In ogni caso va esclusa una cessione a gennaio, a meno di offerte improbabili.



Le parti non si sono ancora trovati intorno a un tavolo e non per volontà dell'Inter: in linea teorica un meeting sarebbe possibile la prossima settimana, magari dopo il ritorno dello stesso centrocampista dagli impegni con la nazionale e prima della sfida con il Napoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter verificherà subito se la richiesta di Brozovic sarà da considerare fuori mercato, ovvero pari ai 6 milioni appena controfirmati da Lautaro. Se davvero così sarà, i margini per un nuovo contratto saranno pari a zero. Il club ha in testa un accordo diverso, un adeguamento minimo per un calciatore che già oggi, bonus compresi, viaggia sui 4 milioni di stipendio. Il club dovrebbe proporre a Brozovic la stessa tipologia di contratto offerta a Barella, ovvero un ingaggio a salire con partenza da 4,5 milioni.