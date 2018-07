L'Inter ha individuato Sime Vrsaljko come rinforzo preferito per la corsia di destra. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i nerazzurri abbiano dato una scadenza all'Atletico Madrid.



“All'Inter c’è fiducia e l’operazione è considerata molto aperta e "calda". La volontà è quella di regalare in fretta il settimo rinforzo al tecnico di Certaldo e per questo la dirigenza ha posto una specie di ultimatum ai colleghi dell’Atletico: si aspetta entro il week end una risposta all’ultima proposta avanzata ovvero prestito oneroso a 5-6 milioni e diritto di riscatto fissato a 17-18 per una cifra complessiva intorno ai 23-24 milioni”.