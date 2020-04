L'Inter pensa alle future mosse di mercato e tra i candidati per l'attacco c'è Cavani che, come spiega la Gazzetta dello Sport, stuzzica le idee di Antonio Conte.



“Un addio del Toro «costringerebbe» però l’Inter a trovare sul mercato due attaccanti. Il secondo sarà un affare probabilmente a costo zero, almeno sul cartellino. C’è il nome di Cavani, che affascina Antonio Conte”