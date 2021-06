L'Inter cerca rinforzi per la fascia e l'ultimo nome è quello di Mathias Olivera, esterno del Getafe. L'uruguaiano con passaporto spagnolo, secondo la Gazzetta dello Sport, ha una valutazione da 20 milioni di euro, ma a 15 può partite: non c'è, al momento, trattativa, ma è uno dei nomi che il club nerazzurro valuta per la corsia di sinistra.