Juan Antonio Pizzi, allenatore argentino, ex commissario tecnico del Cile, vede Lautaro Martinez come giocatore perfetto per il Barcellona. Il suo pensiero l'ha espresso in un'intervista a EFE: "Il prototipo perfetto del nuovo attaccante centrale potrebbe riflettersi nel Kun Aguero, ma anche su Lautaro Martinez. Ha già mostrato tutte le sue qualità in Argentina, sia con la maglia del Racing che con quella della Selecciòn. Mi sembra il giocatore ideale, quello più congeniale alle caratteristiche del gioco del Barcellona. Anche in uno dei campionati più complicati del mondo, quello italiano, è riuscito a tenere altissimo il suo livello di gioco".