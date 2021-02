Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, parla a Sportitalia di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan ex nerazzutro: "Se mi chiedete di Ibra, non posso non dire che sia un grandissimo giocatore e atleta. Però, se mi chiedete come mai abbiamo vinto tutto, io vi dico perché lo abbiamo scambiato con Eto'o".