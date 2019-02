Con le reti contro il Porto, Nicolò Zaniolo è diventato il sesto più giovane della storia del calcio italiano a segnare in Champions League: l'ex Inter è andato in gol a 19 anni e 225 giorni. In cinque hanno fatto meglio di lui: Paolo Ferrario (Milan), Mario Balotelli (Inter), Gianni Rivera (Milan), Pietro Fanna (Juventus) e Giancarlo Danova (Milan)