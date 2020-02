Aaron Winter, ex centrocampista di Inter e Lazio, parla a Trud.bg dei nerazzurri in Europa League: "Penso che non ci sarà alcun tipo di problema per i nerazzurri. L'Inter è una squadra che ha maggiore esperienza e organizzazione, non oso pensare ad un esito diverso. L'Inter in Europa League sarà un'avversaria dura per tutti. Scudetto? Io penso che alla fine vincerà la Juventus. Spero possa vincere l'Inter, ma più probabilmente a diventare campione d'Italia sarà la Juve".



SU RONALDO - "Entrambi sono giocatori unici, ma per me il brasiliano era superiore a CR7. Se non si fosse infortunato così spesso, avrebbe vinto sicuramente molto di più".