Okan Buruk, ex esterno dell’Inter, ora allenatore all’Akhisar Belediyespor, parla a Goal.com proprio dei nerazzurri: “Seguo il calcio italiano e seguo soprattutto l'Inter. Quest'anno ha fatto bene, in campionato ha avuto un ottimo inizio. Hanno avuto una fase di declino ma penso che risorgeranno specie ora che sono tornati in Champions League. Entrare nella fase a gruppi del torneo li risolleverà dalla prossima stagione e sarà un trampolino di lancio per i prossimi anni. Tornare? Penso di parlare un buon italiano, ho sempre cercato di conservarlo. Poi so anche l'inglese. La lingua è importante per un allenatore. Poi ogni tecnico ambisce ad allenare o lavorare in squadre così grandi: i miei ex compagni Francesco Toldo e Javier Zanetti sono ancora dentro la società, c'è un legame. Se dovessi riuscirci, sarebbe un sogno. Ma non dimentico che prima di pensare di andare via da qui dovrò ottenere dei grandi risultati”