Davide Fontolan, ex Inter e Genoa, parla di Antonio Conte a Sky Sport: "L’Inter può vincere lo scudetto. Conte? Ai miei tempi era diverso, oggi si creano dei personaggi. Già mi è antipatico un allenatore che sta in piedi durante la partita, uno bravo dà indicazioni dalla panchina. Adesso ci sono i personaggi, tutti devono farsi vedere. Lui si è creato un personaggio modello Mourinho. Non dico che sia sbagliato, con Mourinho si è vinto tanto. Però è bravissimo".