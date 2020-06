La Pro Sesto neo-promossa in serie C lavora sul mercato dei giovani: secondo Tuttosport sono nel mirino la punta Kevin Cannavò (2000) dell'Empoli, il centrocampista Alessandro Sala (2001) del Milan e il difensore Michael Ntube (2001) dell'Inter.



Ntube può rientrare anche nel ventaglio dei giovani proposti al Brescia come parziali contropartite tecniche per Tonali in alternativa ai vari Pinamonti, Di Gregorio, Gravillon, Emmers, Gianelli, Fonseca e Vergani.

Intanto i nerazzurri trattano i rinnovi dei contratti a Esposito, Pirola e Agoume.