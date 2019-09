L'Inter vince la quinta gara consecutiva e conferma la solidità difensiva che l'ha contraddistinta finora. Un solo gol in cinque partite di campionato, non accadeva dalla seconda era Mancini. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Un terzino crossa, l’altro segna, il migliore è Handanovic. Bravissimo Barella, ancora generoso Lukaku, Sensi è entrato e si è sentito. Ok, ma l’Inter è soprattutto quella banda di bucanieri là dietro, plasmata dal furore di Antonio Conte. Un solo gol subito in 5 match, come non accadeva da Mancini 2015-16 che sgommò con 5 vittorie su 5”.