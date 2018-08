Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell'Inter, parla a RMC Sport del mercato nerazzurro: "Se manca uno come Modric all'Inter? Non ci si accontenta mai, è un grande giocatore, ma credo che l’Inter abbia fatto una grande campagna acquisti e questa sarebbe la ciliegina sulla torta. Hanno migliorato in tutti i ruoli, sono state fatte cose positive. Vidal compatibile con Nainggolan? Nainggolan è più attaccante, Vidal potresti arretrarlo per farlo giocare con Brozovic in mezzo al campo. Ma anche Vidal ama gli inserimenti, se Spalletti ha dato l’ok è perché sa di poter giocare con entrambi".