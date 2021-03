L'Inter cerca un esterno sinistro sul mercato. Young e Kolarov sono in scadenza di contratto a giugno e non saranno confermati, mentre Darmian e D'Ambrosio rimangono due ottimi jolly in caso di emergenza. Perisic rimarrà a meno di inaspettati risvolti di mercato, ma Conte si aspetta un rinforzo. Potrebbe tornare alla base Federico Dimarco, protagonista di un’eccellente annata a Verona (4 gol e 5 assist), ma è difficile pensare che l’Inter si affidi a lui come titolare.



Sempre secondo Tuttosport, sulla lista della spesa ci sono i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri (Chelsea), Robin Gosens (Atalanta), Filip Kostic (Eintracht Francoforte), Danny Rose (Tottenham), Vitalij Mykolenko (Dinamo Kiev), Owen Wijndal (AZ Alkmaar) e Noah Katterbach (Colonia).