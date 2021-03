Conte non smette di sottolinearlo, in quest’Inter è importante anche chi non gioca. Affermazione corretta, perché il gruppo a sua disposizione è sano, competitivo ma leale. Ma a fine anno la società si troverà di fronte a decisioni da prendere e inevitabilmente saranno anche numeri e statistiche a stabilire il futuro di qualche calciatore. A meno di clamorosi colpi di scena, ce me sono già un paio che sembrano non rientrare nei piani futuri dell’Inter: parliamo di Aleksandar Kolarov e Ashley Young.



UN GRADITO RIENTRO - Due situazioni diverse tra loro: per quanto riguarda l’ex Roma non ci sono dubbi, a fine anno sarà addio. Un po’ diversa la questione relativa all’inglese, nel tempo divenuto la riserva di Perisic. La sua partenza è un tema all’ordine del giorno ma non è scontata come quella di Kolarov. L’Inter farà altre valutazioni da qui a fine anno ma per il Young è forte il richiamo della Premier. Per Ausilio e Marotta sarà necessario pensare per tempo a un giocatore in entrata e ad oggi il nome che pare scaldare di più è quello di Federico Dimarco. Il calciatore proveniente dal vivaio nerazzurro è adesso del Verona, che conserva il diritto di riscatto. Un diritto che i gialloblù faranno valere, ma lasciando all’Inter la possibilità di riscattare il calciatore, in virtù dei buoni rapporti tra le società.