Marcelo Brozovic è tornato al centro del progetto Inter quando il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha deciso di eliminare il trequartista. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Intanto però Antonio ha ritrovato la sua Inter, almeno nei risultati. E il volto della ritrovata compattezze è quello di Marcelo Brozovic, unico giocatore della rosa in grado di garantire qualità nella doppia fase, sia nel dettare i tempi di gioco sia per organizzare la pressione alta. Brozo è passato in poco tempo da possibile esubero a imprescindibile. E la chiave sta tutta nell’inversione a U decisa da Conte una volta capito che la sua squadra faticava a sostenere il trequartista e che davanti alla difesa era fondamentale la presenza di un punto di riferimento. Brozo è tornato al centro di tutto”.