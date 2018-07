Ausilio e Riso (agente di Vrsaljko) hanno lavorati ai fianchi dell'Atletico Madrid affinché il club spagnolo accettasse la proposta di prestito avanzata dall'Inter. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come la giornata di ieri sia stata particolarmente intensa per il club nerazzurro, che ha incassato anche il si del Bayern Monaco per il prestito di Arturo Vidal.



“Il lavoro ai fianchi di Ausilio sull'Atletico Madrid, con la preziosa collaborazione dell'agente Riso, lascia in dote l'arrivo - sempre di prestito con diritto di riscatto si tratta - di Vrsaljko, che colma la casella del terzino destro. Il croato arriva quindi in prestito oneroso: 6,5 milioni subito all'Atletico e 17,5 tra un anno qualora l'Inter volesse prendere l'intero cartellino. Per non farsi mancare nulla, ecco pure l'accelerata su Vidal in un lunedì sera da scossoni. Tutto quello che fino a poco tempo fa era un sogno proibito, compreso Nainggolan, adesso l'Inter lo tocca con mano”.