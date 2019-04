La Gazzetta dello Sport parla della corsa Champions e spiega come l'Inter, impegnata sabato sera contro la Juventus, non potrà commettere passi falsi.



“San Siro va già verso il tutto esaurito, ma questa non è più una novità. Però il popolo nerazzurro stavolta si aspetta il risultato pieno, una vittoria che possa mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions. L’Inter ha infatti un nuovo match point a disposizione, dopo quello contro la Roma. Stavolta l’avversario – il peggiore sulla carta – arriverà con la pancia piena per l’ottavo scudetto consecutivo appena celebrato e con gli stimoli ridotti al minimo. Certo, è sempre Inter-Juve, il derby d’Italia, la sfida più attesa dalle due tifoserie. Ma ieri sera l’Atalanta ha dimostrato a Napoli quanto in questa fase di stagione siano decisivi stimoli e fame di vittoria. E l’Inter non può più permettersi passi falsi perché dietro adesso sono in troppe a credere ancora in un posto nella prossima Champions”.